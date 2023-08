Fingere di non vedersi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fingere di non vedersi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : IGNORARSI

Significato/Curiosità : Fingere di non vedersi

"Ignorarsi" rappresenta l'atto di fingere di non vedere o riconoscere qualcuno o qualcosa, spesso a fini personali o sociali. Questa azione può derivare da divergenze, conflitti o disinteresse reciproco. Ignorare qualcuno può manifestarsi attraverso l'assenza di contatto visivo, comunicazione o interazione. Questo comportamento può essere utilizzato come meccanismo di autodifesa o come strumento per gestire situazioni complesse. Tuttavia, l'ignorare può anche avere effetti negativi sulle relazioni e sulla comunicazione, ostacolando la risoluzione dei problemi. In alcune circostanze, un dialogo aperto e rispettoso potrebbe essere preferibile per affrontare le sfide e migliorare la comprensione reciproca.

