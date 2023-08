Fece esiliare Cicerone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fece esiliare Cicerone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CLODIO

Significato/Curiosità : Fece esiliare Cicerone

Publio Clodio Pulcro fu un politico romano noto per il suo coinvolgimento in eventi turbolenti nella tarda Repubblica. Nel 58 a.C., Clodio si oppose al celebre oratore Marco Tullio Cicerone. Sfruttando la sua influenza politica, Clodio riuscì a far approvare una legge che lo esentava dal divieto di frequentare l'assemblea delle donne, consentendogli di entrare nella residenza di Cicerone per spiare sua moglie. Ciò portò a tensioni e accuse reciproche. Nel 57 a.C., Clodio perseguì Cicerone con un'accusa di sacrilegio. Cicerone scelse l'esilio per evitare il processo, lasciando Roma. Questo episodio illustra l'instabilità politica e legale di quel periodo.

