Un famoso collegio inglese - Cruciverba

Eton College, situato nella contea di Berkshire in Inghilterra, è una rinomata istituzione educativa. Fondata nel 1440, è una delle più antiche e prestigiose scuole private del Regno Unito. Eton è conosciuta per la sua rigorosa formazione accademica e per la preparazione dei suoi studenti per l'università e le sfide future. L'architettura storica e l'ampio campus contribuiscono all'atmosfera distintiva della scuola. Tra i suoi ex allievi ci sono numerosi membri della famiglia reale britannica e influenti figure storiche e contemporanee. Eton College continua a mantenere la sua reputazione di eccellenza educativa e tradizione elitaria.

