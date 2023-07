Ente che promuove il turismo in Italia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ente che promuove il turismo in Italia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : EPT - ENIT

Significato/Curiosita : Ente che promuove il turismo in italia

Argomento in dettaglio: turismo in italia. un settore di primaria importanza per l'economia italiana continua a essere il turismo: secondo il rapporto... Dall' uomo qualunque di guglielmo giannini). dal 1950 al 1980 ha lavorato all'enit (ente nazionale italiano turismo) con incarichi di vertice: redattore capo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 luglio 2023

