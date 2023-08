Casetta di neve - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Casetta di neve. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : IGLOO

Significato/Curiosita : Casetta di neve

Una casetta di pan di zenzero è fatta di pasta biscotto, tagliata e cotta in forma appropriata per formare delle costruzioni. il materiale di solito è... Attendibili secondo le linee guida sull'uso delle fonti. un iglù (dall'inglese igloo, a sua volta dall'inuktitut , iglu, «casa») è un rifugio costruito con... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 agosto 2023

