Le case d inverno per le piante - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le case d inverno per le piante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : SERRE

Significato/Curiosita : Le case d inverno per le piante

se le foglie sono verdi, la pianta sopporta di più l'ombra rispetto alle piante con foglie di vari colori. in inverno non sopporta temperature più basse... Contengono il titolo. serre – plurale di serra serre-nerpol – comune francese del dipartimento dell'isère, nella regione del rodano-alpi serre-les-sapins – comune... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Le case d inverno per le piante : case; inverno; piante; Una case tta di montagna; Un rimorchio per campeggiatori che diventa una case tta; Nelle case e nelle poesie; L ingresso delle case giapponesi Gia; Le case lle esagonali dell alveare; Come il riposo di certi animali in inverno ; In inverno può frapporsi tra soprabito e camicia; È rigida in inverno ; I bolscevichi presero quello d inverno nel 1917; Imbianca d inverno ; Il metodo di cura che sfrutta le sostanze medicinali contenute nelle piante ; Insetto che danneggia le radici delle piante ; Sostegni di piccole piante ; piante acquatiche; Uno dei due generi delle piante Balsaminacee;

Cerca altre Definizioni