Bottiglie per il picnic - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Bottiglie per il picnic. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : THERMOS

Significato/Curiosità : Bottiglie per il picnic

Il termos, noto anche come bottiglia termica, è un contenitore isolato progettato per mantenere la temperatura dei liquidi, sia caldi che freddi. Ideale per i picnic, il termos mantiene le bevande calde come caffè, tè o zuppe, così come le bevande fredde come acqua o succhi. È costituito da un doppio strato di materiali isolanti che riducono la dispersione del calore. Questo dispositivo è essenziale per chi vuole gustare bevande a temperatura desiderata in luoghi esterni, consentendo di godersi i pasti e le pause senza preoccuparsi della temperatura delle bevande.

Altre risposte alla domanda : Bottiglie per il picnic : bottiglie; picnic; Formato per bottiglie di vino da 27 litri; Hanno la bottega piena di bottiglie e di fiaschi; Ha scaffali zeppi di bottiglie DOCG; La teca con le bottiglie ; Uno stipetto pieno di bottiglie ; Si portano al picnic ; Un picnic con grigliata; Per i picnic si usano quelli di carta; È il campo ideale per un picnic ; Lo si stende per il picnic ;

Cerca altre Definizioni