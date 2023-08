Lo blocca una frana - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo blocca una frana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : TRANSITO

Significato/Curiosità : Lo blocca una frana

Un "transito" è un movimento o un passaggio da un luogo all'altro. Tuttavia, una frana può bloccare o interrompere tale movimento, creando ostacoli nel percorso. Una frana è un evento naturale o antropogenico in cui una grande quantità di terra, rocce o detriti si stacca da un pendio e scivola verso il basso. Questo può causare il blocco di strade, sentieri, ferrovie o altre vie di comunicazione, impedendo il regolare transito delle persone o dei veicoli. Le frane possono essere causate da piogge intense, terremoti o attività umane come l'urbanizzazione e l'escavazione. Questi eventi mettono in evidenza il contrasto tra il flusso libero e il suo ostacolo improvviso e naturale.

