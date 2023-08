Autorità che si gode - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Autorità che si gode. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : ASCENDENTE

Significato/Curiosità : Autorità che si gode

L'"ascendente" è l'autorità o l'influenza che una persona esercita su altri. Questo termine indica una posizione di potere o autorità morale che consente a un individuo di guidare o influenzare gli altri. Può riferirsi a una gamma di contesti, tra cui relazioni personali, leadership professionale o influenza sociale. L'ascendente può derivare da qualità come carisma, competenza, saggezza o conoscenza. Essere dotati di un ascendente significativo può influire sull'opinione, le azioni e le decisioni di coloro che sono sotto l'influenza di una persona con tale qualità.

