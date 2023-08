Attenti a non pestarlo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Attenti a non pestarlo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : CALLO

Significato/Curiosità : Attenti a non pestarlo

Il "callo" è una zona di ispessimento della pelle che si forma in risposta a un'irritazione o a una pressione costante. Di solito si sviluppa sulle mani o sui piedi, dove la pelle subisce attriti regolari. Questo ispessimento serve da meccanismo di difesa per proteggere la pelle sottostante. I calli possono essere dolorosi e scomodi, soprattutto se situati su zone sensibili. Trattamenti come creme emollienti, cerotti ammorbidenti e limatura possono aiutare a ridurre l'ispessimento. È importante evitare l'aggravamento dei calli e prestare attenzione all'abbigliamento e alle calzature per prevenirli.

Altre risposte alla domanda : Attenti a non pestarlo : attenti; pestarlo; Così si sta sull attenti ; Combattenti valorosi; Combattenti esemplari; I Dalla che cantava attenti al lupo; Si esegue sull attenti ; Il bagnante rischia di calpestarlo sugli scogli; A volte dispiace... calpestarlo ;

