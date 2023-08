Il veleno che ricorda Seveso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il veleno che ricorda Seveso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : DIOSSINA

Significato/Curiosita : Il veleno che ricorda seveso

il disastro di seveso è il nome con cui si ricorda l'incidente, avvenuto il 10 luglio 1976 nell'azienda icmesa di meda, che causò la fuoriuscita e la... Isomeri della diossina sono: 1,2-diossina (cas 289-87-2), strutturalmente un endoperossido. 1,4-diossina (cas 290-67-5), più stabile. le diossine intese in... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Il veleno che ricorda Seveso : veleno; ricorda; seveso; veleno sa; Ha bacche veleno se; Il potente veleno per le frecce degli Indios; Grosso serpente non veleno so; Un fungo veleno so; Nome femminile che ricorda il capoluogo toscano; La via per questa città ricorda san Paolo; Il delicato fiore primaverile che ricorda la Traviata verdiana; Li ricorda la storia; La sua forma e colore ricorda no il cetriolo;

Cerca altre Definizioni