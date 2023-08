Una villa di Traiano è sita su quelli di Arcinazzo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una villa di Traiano è sita su quelli di Arcinazzo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ALTIPIANI

Significato/Curiosita : Una villa di traiano e sita su quelli di arcinazzo

di ostia, cui si aggiunsero in età imperiale sulla sponda opposta del fiume i due nuovi porti di claudio e traiano. altri scali romani furono quelli fluviali... Popolazioni sfollate durante il secondo conflitto mondiale. altipiani di arcinazzo altipiani di arcinazzo in estate villa di traiano ^ circa 3 km di lunghezza... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Una villa di Traiano è sita su quelli di Arcinazzo : villa; traiano; sita; quelli; arcinazzo; Il celebre poeta che scrisse Il sabato del villa ggio; villa ni incivili; Una villa sul Lario sede di importanti convegni; Dà nome al villa ge di New York; Azione da villa no; Li vinse traiano ; Il successore di traiano ; Il predecessore di traiano ; È celebre quello traiano ; Piccola necessità per cui si porta fuori il cane; L università di Bologna: Studiorum lat; Città universita ria portoghese col fiume Mondego; Rosita e Rosalinda lo sono di Adriano Celentano; Ogni meta turistica ha i suoi da visita re; quelli del latte includono yogurt e formaggio; Tra quelli semplici ci sono glucosio e fruttosio; quelli aerei sono nominativi; quelli materiali si macchiano di un delitto; Sono uguali quelli di un Robbie e di una Serena;

Cerca altre Definizioni