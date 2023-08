Una delle maggiori città del Canada - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una delle maggiori città del Canada. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : EDMONTON

Significato/Curiosita : Una delle maggiori citta del canada

Coordinate: 56°n 109°w / 56°n 109°w56; -109 il canada (afi: /'kanada/) o canadà (afi: /kana'da/) è uno stato dell'america settentrionale che si affaccia... Disambiguazione – se stai cercando l'omonimo comune del kentucky, vedi edmonton (kentucky). edmonton è il capoluogo della provincia canadese dell'alberta. si trova... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Una delle maggiori città del Canada : delle; maggiori; città; canada; La base delle operazioni; Pianta delle Composite; Rigonfie infiammazioni delle palpebre; Il fulcro delle foto secondo Roland Barthes; Il cielo non più terso a causa delle nuvole; maggiori del necessario; Un pittore tra i maggiori allievi dei Carracci; I maggiori sono i cardinali e i vescovi; Uno dei profeti maggiori ; Le carte con gli arcani maggiori ; Abitano una città calabrese sulla costa ionica; Quello di leva obbligava i cittadini maggiorenni; Abitante della città con l Arenella; Ricco e importante cittadino; Rocca che domina la città di Atene; Era in Canadà quella cantata a Sanremo nel 1957; La provincia del canada che include Ottawa; Si parla anche in canada ; Tra il canada e l Islanda; In Turchia e in canada ;

Cerca altre Definizioni