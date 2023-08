Svuotata dei liquidi tramite sistemi di deflusso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Svuotata dei liquidi tramite sistemi di deflusso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : DRENATA

Significato/Curiosita : Svuotata dei liquidi tramite sistemi di deflusso

Del deflusso si annulla o scende al di sotto di un certo limite. le sostanze non sedimentabili in parte galleggiano e in parte restano nel liquido: disciolte... Estende la vale of pewsey, drenata dal fiume kennet. nel nord-est la contea digrada nuovamente in un'ampia area pianeggiante drenata dall'avon nelle cui vicinanze... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

