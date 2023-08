Stabili dimore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Stabili dimore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : SEDI

Significato/Curiosita : Stabili dimore

ma solo i sambiase (1698), cosentini, nel 1700 lo elessero a loro stabile dimora, lasciandovi testimonianza della loro liberalità e della loro cultura... Progetto di riferimento. le sedi apostoliche furono, nei primi secoli che seguirono la nascita del cristianesimo, delle particolari sedi episcopali di primaria... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Stabili dimore : stabili; dimore; stabili mento balneare : lido = porto turistico : x; stabili menti in cui si pastorizza e si chiarifica; Guarigione ristabili mnento; Gli stabili menti in cui si producono yogurt e formaggi; stabili menti di lavorazione per produrre A4; Le dimore abituali; Abitazioni, dimore ; dimore di anacoreti; Tipiche dimore russe; Le dimore ... delle navi;

Cerca altre Definizioni