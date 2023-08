La sella le redini le staffe l imbragatura - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La sella le redini le staffe l imbragatura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : FINIMENTI

Significato/Curiosita : La sella le redini le staffe l imbragatura

la sella, le staffe, la testiera, la cavezza, le redini, il morso, le imbragature, le martingale e i pettorali sono tutti finimenti. le selle sono le... Più precisamente. segui i suggerimenti del progetto di riferimento. i finimenti sono gli accessori indossati dai cavalli durante il loro uso come animali... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : La sella le redini le staffe l imbragatura : sella; redini; staffe; imbragatura; Benvenuto insuperabile orafo e cesella tore; Le e-mail che intasano la casella di posta; Chi lo pratica fa grandi salti in sella ; Salito in sella ; Sfocia nella Mosella ; Nelle briglie vi si affibbiano le redini ; Vi si fissano le redini ; Piani da muro spesso sostenuti da staffe ; Perde facilmente le staffe ; Le staffe dell unita esterna del condizionatore; In TV lo consegna Valerio staffe lli ai vip; Perdere le staffe ;

