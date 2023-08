Romanzo di Susanna Tamaro del 2014 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Romanzo di Susanna Tamaro del 2014. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ILLMITZ

Significato/Curiosita : Romanzo di susanna tamaro del 2014

susanna tamaro (trieste, 12 dicembre 1957) è una scrittrice italiana. susanna tamaro nasce in una famiglia della borghesia triestina; ha un fratello maggiore... Abbozzo. contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di wikipedia. illmitz (in ungherese: illmic) è un comune austriaco di 2 359 abitanti nel distretto... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

