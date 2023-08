Un romanzo di Olga Tokarczuk: Nella del tempo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un romanzo di Olga Tokarczuk: Nella del tempo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : QUIETE

Significato/Curiosita : Un romanzo di olga tokarczuk: nella del tempo

olga nawoja tokarczuk (afi: ['lga t'kartuk]; sulechów, 29 gennaio 1962) è una scrittrice polacca. è una degli scrittori polacchi della sua generazione... «perché la morte è la prima notte di quiete» (spider) la prima notte di quiete è un film del 1972 diretto da valerio zurlini. daniele dominici è il nuovo... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

