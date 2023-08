Relative a un grande fiume dell Europa orientale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Relative a un grande fiume dell Europa orientale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : DANUBIANE

Significato/Curiosita : Relative a un grande fiume dell europa orientale

Carta). lo stesso argomento in dettaglio: europa orientale. secondo il criterio più ampio l'europa orientale comprende le seguenti repubbliche dell'ex... Per il valzer sul bel danubio blu, che per il soprannome di "monarchia danubiana" che venne data all'impero austro-ungarico che si estendeva per circa... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

