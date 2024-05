La Soluzione ♚ Un grande fiume dell Indocina

: MEKONG

Curiosità su Un grande fiume dell indocina: L'armata francese in indocina venne duramente sconfitta a dien bien phu dall'esercito vietminh guidato da võ nguyên giáp (nonostante un grande impegno militare... Il Mê Kông (chiamato dai vietnamiti Cu Long, in tibetano Dza-chu, in cinese Méigong Hé, , e in tailandese Mae Nam Khong, ) è il fiume più lungo e importante dell'Indocina e uno dei maggiori dell'Asia; è il settimo fiume più lungo del mondo e il dodicesimo in termini di portata (475 km³ annui): la sua lunghezza stimata è pari a 4.880 km e il bacino ha un'ampiezza di 810.000 km². Dall'altopiano del Tibet il fiume attraversa la provincia cinese dello Yunnan, la Birmania, la Thailandia, il Laos, la Cambogia e il Vietnam. Le forti variazioni stagionali della portata d'acqua e la presenza di rapide e cascate ne rendono difficoltosa ...

