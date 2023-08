Quello del Plata è un centro balneare dell Argentina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quello del Plata è un centro balneare dell Argentina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : MAR

Significato/Curiosita : Quello del plata e un centro balneare dell argentina

General pueyrredón. fondata nel 1874, mar del plata è il principale centro del turismo balneare argentino, nonché un importante porto peschereccio. la sua... Plinio. mar adriatico mare di alborán mare delle baleari mare di corsica mar egeo mar ionio mar di levante mar libico mar ligure mar di marmara mar di sardegna... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

