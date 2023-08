Un operazione di cancellazione di un ordine - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un operazione di cancellazione di un ordine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ANNULLO

Significato/Curiosita : Un operazione di cancellazione di un ordine

cancellazione di un elemento in un albero binario di ricerca non è un'operazione semplice. per mantenere le sue proprietà anche dopo la cancellazione... Preannullati, con un annullo stampato o timbrato, e non è necessario aggiungere un ulteriore annullo per la convalida. gli annulli possono far diminuire...