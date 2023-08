Il monte del Parco della Pace di Gorizia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il monte del Parco della Pace di Gorizia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SABOTINO

Significato/Curiosita : Il monte del parco della pace di gorizia

monte santo di gorizia ed è il monte più alto della provincia di gorizia, fa parte del collio. dal monte si domina la valle dell'isonzo, la piana di gorizia... Il sabotino (sabotin in sloveno, mont san valantin in friulano) (609 m s.l.m.) è un monte al confine tra italia e slovenia, a nord di gorizia. si trova... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

