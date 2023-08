Momento di dubbio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Momento di dubbio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : INDUGIO

L'età del dubbio è un romanzo di andrea camilleri, il quattordicesimo con protagonista il commissario salvo montalbano, pubblicato da sellerio il 23 ottobre... Sull'uso delle fonti. in fonologia, una mora (dal latino mora, 'ritardo, indugio'; plurale morae) è un'unità di suono che determina la quantità di una sillaba... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

