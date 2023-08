Maligne mordaci - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Maligne mordaci. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ACIDE

Significato/Curiosita : Maligne mordaci

Ripresero le insinuazioni dell'incesto con il padre e i fratelli, pubblicando mordaci epigrammi. alessandro e cesare in particolare erano considerati la causa... Il termine idrolasi acide lisosomiali si riferisce a tutti gli enzimi litici contenuti nei lisosomi in grado di degradare le macromolecole biologiche... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

