Lettere pontificali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lettere pontificali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : BOLLE

Significato/Curiosita : Lettere pontificali

Della messa pontificale è un vescovo o un presbitero a cui è concesso l'uso di almeno alcune insegne pontificali, chiamate anche pontificalia. tali insegne... Roberto bolle (casale monferrato, 26 marzo 1975) è un ballerino italiano. è il primo ballerino nella storia diventato contemporaneamente étoile del teatro... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Lettere pontificali : lettere; pontificali; Diabolica satira di CS Lewis: Le lettere di; Due lettere di Olivia; Prime lettere in cinese; Telecomunicazioni in tre lettere ; Appellativo usato in lettere formali;

Cerca altre Definizioni