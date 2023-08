Interdetto vietato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Interdetto vietato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PRECLUSO

Significato/Curiosita : Interdetto vietato

Il termine interdetto (dal latino interdicere, ordinare, vietare, decreto di proibizione), usato in ambito religioso, è una pena prevista dal codice di... D'accesso e di residenza e di segretezza. l'ingresso in città chiuse è precluso agli estranei, se non per giustificati motivi di lavoro autorizzati. le...