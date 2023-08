Ideatori della costituzione dello stato di Israele - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ideatori della costituzione dello stato di Israele. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SIONISTI

Significato/Curiosita : Ideatori della costituzione dello stato di israele

Storia moderna è ritenuta da controllare. motivo: la storia del moderno stato di israele nasce in seno al sionismo. non è chiaro il criterio per il quale vada... Quello religioso, quello revisionista e quello di ispirazione liberale dei sionisti generali. esso favorì a partire dalla fine del xix secolo flussi migratori...