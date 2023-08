Gli scuotimenti a cui sono sottoposti i rimedi omeopatici durante la loro preparazione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gli scuotimenti a cui sono sottoposti i rimedi omeopatici durante la loro preparazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : SUCCUSSIONI

Significato/Curiosita : Gli scuotimenti a cui sono sottoposti i rimedi omeopatici durante la loro preparazione

succussione (dal latino succussio -onis, der. di succussus, part. pass. di succutere, «scuotere, agitare», comp. di sub- e quatere «scuotere») è un termine... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

