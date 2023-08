Forniscono provitamina A e rafforzano la vista - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Forniscono provitamina A e rafforzano la vista. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CAROTE

Significato/Curiosita : Forniscono provitamina a e rafforzano la vista

Contenuto in essa, la radice della carota è usata per fare il succo di frutta alla carota e confettura di carote: la produzione di quest'ultima in spagna...