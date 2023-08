Falchetti dalla coda bianca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Falchetti dalla coda bianca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : POIANA

Significato/Curiosita : Falchetti dalla coda bianca

bianca è la migliore caratteristica identificativa del piccione, ma anche le due linee nere che corrono sulle ali grigie. la coda è bordata di bianco... Voci che iniziano con o contengono il titolo. poiana maggiore – comune italiano in provincia di vicenza poiana – località (non frazione) di morsano al tagliamento... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

