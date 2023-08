Esiguo residuo liquido in tazzine e bicchieri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Esiguo residuo liquido in tazzine e bicchieri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : FONDINO

Significato/Curiosita : Esiguo residuo liquido in tazzine e bicchieri

La fondina (dal latino funda: involucro in pelle) è un contenitore atto al trasporto sulla persona di armi da fuoco corte, come pistole o rivoltelle....

