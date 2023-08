Due organi in gola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Due organi in gola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : TONSILLE

gola: lo stomaco e gli intestini erano stati estratti e appoggiati sulla spalla destra, il fegato appariva tagliuzzato, il rene sinistro e gli organi... Esse sono divise in 4 grandi categorie: tonsille faringee (adenoidi), tubariche, palatine, e linguali. le tonsille raggiungono la massima dimensione nel... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Due organi in gola : organi; gola; Una trama segreta organi zzata e malevola; Una cena organi zzata dal datore di lavoro; Nome maschile aggettivo di certi organi ; Strutture dove organi zzare compleanni per bambini; Un composto organi co come la glicerina; Coprono fabbricati come box auto e pergola ti; Devono esserlo gli scontrini per essere regola ri; Sregola ti dissoluti; Quello di Adamo e è rimasto in gola ; Regola ta e ordinata;

