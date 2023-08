Le disfa il viaggiatore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le disfa il viaggiatore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : VALIGIE

Significato/Curiosita : Le disfa il viaggiatore

Dichiarando ai proci di dover tessere un sudario per il suocero laerte, ma con questo pretesto ogni notte la disfa per ricominciarla la mattina dopo. telemaco... valigie. quando i bauli sono passati di moda, le valigie hanno assunto un significato non solo pratico ma anche culturale. negli anni '20 le valigie erano...