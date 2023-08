Si dice per mandare via qualcuno sciò - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si dice per mandare via qualcuno sciò. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SMAMMA

Significato/Curiosita : Si dice per mandare via qualcuno scio

Abbozzo. contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di wikipedia. smamma è un docu-reality trasmesso in italia a partire dal 9 ottobre 2019 su real... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Si dice per mandare via qualcuno sciò : dice; mandare; qualcuno; sciò; Si dice di artista imitativo e dai triti stilemi; Si dice si debba farlo per credere; Indice borsistico di riferimenti di Milano; In alto dove si trova chi lo dice ; Un quattordice nne a metà; mandare in esilio; a comandare hit di Fabio Rovazzi; mandare un auto in discarica; Decide la squadra da mandare in campo; Gli strattoni per raccomandare ; Scarsa considerazione di qualcuno ; Si dice per commiserare qualcuno ; Appellativo riferibile a qualcuno di giovanissimo; Si suona per adulare qualcuno ; qualcuno sembra proprio che vada a cercarseli; Sciolgo le e i cavalli corrono canta Balsamo; Lasciò a Torino la sua opera più alta; Si sciolgono nella vasca da bagno; Sono tre contro tre in uno scioglilingua; Noè li lasciò a piedi;

Cerca altre Definizioni