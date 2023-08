Si dice per commiserare qualcuno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si dice per commiserare qualcuno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : POVERINO

Significato/Curiosita : Si dice per commiserare qualcuno

Ha sede l'oratorio della confraternita di san girolamo e san francesco poverino in san filippo benizi. edificato nel 1599 per la compagnia di san filippo... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Si dice per commiserare qualcuno : dice; commiserare; qualcuno; Si dice abbia scarpe grosse e cervello fino; Si dice si dia loro fuoco aprendo le ostilità; Si dice per non ridire; Howard: ha diretto Apollo 13 e Il codice da Vinci; Si dice che non farlo sia meglio; Persona da commiserare ; commiserare con un sinonimo; Appellativo riferibile a qualcuno di giovanissimo; Si suona per adulare qualcuno ; qualcuno sembra proprio che vada a cercarseli; Confidarsi con qualcuno ; qualcuno lo usa per lei;

Cerca altre Definizioni