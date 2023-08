Tale è un aria malsana - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tale è un aria malsana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : INSALUBRE

Significato/Curiosita : Tale e un aria malsana

Porcherie», ovverosia rosari e stoffe di seta con la scritta agnus dei. dal momento che maria non tollerava la malsana aria di tutbury, fu deciso di trasferirla... Delle isole marshall. l'isola pertanto non può essere ripopolata perché insalubre. nel 2010 è stato riconosciuto come patrimonio mondiale dell'umanità dall'unesco... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 15 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Tale è un aria malsana : tale; aria; malsana; Si dice che chi non arriva a Natale non lo mangi; tale può essere la carne tritata; Nel diritto penale e è quella mentale ; Totale dell incasso generato da uno o più tributi; Può essere chimico semantico sentimentale ; Costruiscono castelli in aria ; Assimilata come l aria ; Nota hit di Ricky Martin: Maria spa; La leggendaria madre di Romolo e Remo; Irragionevole come certe idee: in aria ; Rendevano malsana la Maremma; Chiazza i muri della casa malsana ;

Cerca altre Definizioni