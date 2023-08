Confuso scettico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Confuso scettico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PERPLESSO

Protagonista marcello mastroianni nel ruolo di guido anselmi, un regista confuso alle prese con la sua prossima opera. è considerato uno dei capolavori... La guida dei perplessi (in ebraico: , traslitt. in ebraico: moreh nevukhim , arabo traslitt. delala ela'irin ¨ in arabo...