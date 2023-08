Un lungo rumore forte e confuso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un lungo rumore forte e confuso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : STREPITO

Significato/Curiosita : Un lungo rumore forte e confuso

Istruzione (1957-1959) e per quattro volte ministro degli esteri (1969-1972 e 1973-1974) nei governi presieduti da mariano rumor ed emilio colombo. cinque... Dormizione della fanciulla: «entrato, [gesù] disse loro: "perché fate tanto strepito e piangete la bambina non è morta, ma dorme". ed essi lo deridevano. ma... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 15 agosto 2023

