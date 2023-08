Come la terra senza contadini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Come la terra senza contadini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : INCOLTA

Significato/Curiosita : Come la terra senza contadini

Più danni che altro, aveva diritto di usare la terra dei contadini come gli pareva; spesso il contadino non poteva far altro che guardare impotente,... "pigmalione" chi assume il ruolo di maestro nei confronti di una persona rozza e incolta, plasmandone la personalità, sviluppandone le doti naturali e affinandone... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Come la terra senza contadini : come; terra; senza; contadini; Chiamato a sé come si fa con un impegno o ruolo; Spazzata via come una banda di criminali; Capace di ragionare come un essere; come chi non ci vede più dall invidia; come un azienda che produce extravergini; Studiosa della morfologia della terra ; Suolo composto di terra battuta; Piccolo pezzo di terra in mezzo all acqua; Nido sotterra neo di piccoli insetti imenotteri; Rendere stagni i terra zzi; Asciutto e senza fronzoli; senza fini di lucro: no ing; Figlie senza fratelli o sorelle; Decelerazioni senza freni negli sport a motore; Falso : vero = assenza : x; Così erano detti i contadini francesi: Jacques; Una fatica dei contadini ; Agricoltori e contadini ; Casa dei contadini russi; I... pettini dei contadini ;

Cerca altre Definizioni