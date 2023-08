Chiamato a sé come si fa con un impegno o ruolo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Chiamato a sé come si fa con un impegno o ruolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : AVOCATO

Significato/Curiosita : Chiamato a se come si fa con un impegno o ruolo

Assassinato dalla camorra per il suo impegno antimafia. il suo impegno civile e religioso contro la camorra ha lasciato un profondo segno nella società campana... L'avvocato del terrore (l'avocat de la terreur) è un film documentario del 2007 diretto da barbet schroeder, sulla controversa figura di jacques vergès... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

