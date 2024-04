La Soluzione ♚ Si fa canzonando se stessi La definizione e la soluzione di 10 lettere: Si fa canzonando se stessi. AUTOIRONIA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Si fa canzonando se stessi: La Dark Polo Gang è un gruppo musicale trap italiano, nato a Roma nel 2014 e attualmente composto da Tony Effe, Wayne Santana e Pyrex. Sono arrivati alla ribalta senza l'aiuto e l'appoggio di una major, avendo prodotto brani musicali e videoclip in maniera autonoma attraverso la propria etichetta discografica indipendente Triplosette Entertainment. La quasi totalità delle loro pubblicazioni è realizzata dal DJ producer italiano Sick Luke, collaboratore del gruppo. Sostantivo Significato e Curiosità su: La Dark Polo Gang è un gruppo musicale trap italiano, nato a Roma nel 2014 e attualmente composto da Tony Effe, Wayne Santana e Pyrex. Sono arrivati alla ribalta senza l'aiuto e l'appoggio di una major, avendo prodotto brani musicali e videoclip in maniera autonoma attraverso la propria etichetta discografica indipendente Triplosette Entertainment. La quasi totalità delle loro pubblicazioni è realizzata dal DJ producer italiano Sick Luke, collaboratore del gruppo. autoironia f sing (pl.: autoironie) (linguistica) (filosofia) capacità di ridere di sé stessi scherzare lievemente, quasi sino al punto di provare disagio però invero con equilibrio e sane risa con autoironia si è vestito da donna per fare un po' ridere gli amici (familiare) prendersi un po' in giro, sinonimo di autoironismo [fonte: G.F., nuovo dizionario degli italiani] "Pipetto è così serioso, fissato e frustrato, nonché fanatico, da non concepire nemmeno cosa sia l'autoironia !" Sillabazione au | to | i | ro | nì | a Pronuncia IPA: /awtoiro'nia/ Etimologia / Derivazione formato da auto- e ironia Sinonimi giocare

( per estensione ) simpatia

simpatia (raro) bonarietà Contrari intransigenza

( familiare ) sfiga, limitatezza, piccolezza

sfiga, limitatezza, piccolezza (per estensione) crudeltà, inciviltà Termini correlati complicità, amicizia

