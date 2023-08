Cavi per ormeggiare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cavi per ormeggiare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : GOMENE

Significato/Curiosita : Cavi per ormeggiare

Accessorio utilizzato per stabilizzarne la posizione. si distingue dall'ancoraggio sia perché non necessariamente per ormeggiare si fa ricorso all'uso... Convenzioni di wikipedia. segui i suggerimenti del progetto di riferimento. gómena è il termine nautico con cui si indica una cima, di adeguata sezione, destinata... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

