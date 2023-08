L alito pesante in gergo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L alito pesante in gergo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : FIATELLA

Significato/Curiosita : L alito pesante in gergo

Descritta da bolognesi come «un gergo sgrammaticato». per le generazioni più giovani e, ad oggi, in predominanza monolingui in italiano, il sardo parrebbe... Infrangendole di proposito, celato da un improbabile costume a forma di sigaretta. fiatella, interpretata da valentina paoletti, si ingozza sbadatamente con un pacco... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : L alito pesante in gergo : alito; pesante; gergo; Salito in sella; Impermalito stizzito; Piccola caramella che rinfresca l alito ; Una pasticca che rinfresca l alito ; Salito al contrario; Leggera e pesante tra gli sport; Rende pesante l aria; Una pesante sfacchinata; Il metallo più pesante ; pesante come può esserlo una battuta; Rovinare o comportarsi male in gergo ; Il gelido imbarazzo nel gergo dei social ing; In gergo le occupano i politici; In gergo scoprire una tresca un intrigo; In gergo emiliano un ragazzo molto giovane;

