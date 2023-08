Studiosa della morfologia della Terra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Studiosa della morfologia della Terra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : GEOGRAFA

Significato/Curiosita : Studiosa della morfologia della terra

Scienze della terra quell'insieme di discipline che studiano la struttura interna, la morfologia superficiale e l'atmosfera che circonda il pianeta terra e... Coordinate: 42°50'n 12°50'e / 42.833333°n 12.833333°e42.833333; 12.833333 la geografia dell'italia comprende la descrizione di tutti gli elementi fisico-geografici... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 22 agosto 2023

