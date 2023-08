Strumento a percussione tipico del Suditalia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Strumento a percussione tipico del Suditalia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : TAMMORRA

Significato/Curiosita : Strumento a percussione tipico del suditalia

Mariani pagani. la tammorra non va confusa con il tamburello napoletano, di più piccole dimensioni. il modello più diffuso di tammorra prevede 8 coppie... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 22 agosto 2023

