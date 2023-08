Sono ultimi in un libro di Svjatlana Aleksievic - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono ultimi in un libro di Svjatlana Aleksievic. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : TESTIMONI

Significato/Curiosita : Sono ultimi in un libro di svjatlana aleksievic

svjatlana aljaksandrauna aleksievic (in bielorusso: ; in russo: , traslitterato: svetlana... Corpo direttivo, al 2021 sono 8.686.980 i testimoni di geova attivi in tutto il mondo. in origine i testimoni di geova erano noti come studenti biblici... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 22 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Sono ultimi in un libro di Svjatlana Aleksievic : sono; ultimi; libro; svjatlana; aleksievic; Come coloro che si sono cambiati i connotati; Rosita e Rosalinda lo sono di Adriano Celentano; Altro nome con cui sono noti i dirigibili; Lo sono gli abitanti di Niamey; Possono essere allargate reali arcobaleno; I penultimi su dieci; Le chiede chi vuol sapere le ultimi ssime; La costruzione aggiunta agli ultimi piani di un edificio; Le più recenti sono ultimi ssime; Gli ultimi in classifica di una dozzina; Un libro di Kazuo Ishiguro: Quel che resta del; Un libro di Ennio Flaiano: La solitudine del; Racchiudono il segnalibro ; Relativo al libro sacro islamico; È alta in un libro di Nick Hornby;

Cerca altre Definizioni