Il senso delle mani - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il senso delle mani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : TATTO

Significato/Curiosita : Il senso delle mani

Imposizione delle mani (liturgia). l'imposizione delle mani è una pratica religiosa, spirituale o magica che è possibile trovare in tutto il mondo in varie... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi tatto (disambigua). questa voce o sezione sull'argomento fisiologia non cita le fonti necessarie... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 22 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Il senso delle mani : senso; delle; mani; Disturbato discorso disarticolato e senza senso ; Un disturbo senso riale olfattivo o tattile; Il consenso sollecitato dal promotore; Non tutti sono dotati del suo senso ; Elevarsi in senso soprattutto figurato; L ingresso delle case giapponesi Gia; Estrazione dei semi dal frutto delle Leguminose; Il monte delle Dolomiti alto 2746 metri; Una delle più famose poesie di Ugo Foscolo; Estinzione o remissione delle pene; Indicati in mani era accusatoria; Una Tor tra i quartieri romani a nord dei Parioli; Band della hit Cleptomani a del 2005; mani festo murale; Oggi ma domani ;

Cerca altre Definizioni