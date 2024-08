La Soluzione ♚ In altre parole: diplomazia La soluzione di 5 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : TATTO La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente TATTO

Curiosità su In altre parole: diplomazia: Il tatto (o sensibilità tattile) è il senso che rende l'uomo e gli animali capaci di rilevare con una straordinaria precisione la presenza di stimoli dovuti al contatto della superficie cutanea con oggetti esterni. I meccanismi con cui la sensibilità tattile si realizza sono in buona sostanza uguali in tutti i mammiferi, compreso l'uomo, al quale più specificamente si riferiscono i dettagli di seguito.

Altre Definizioni con tatto; altre; parole; diplomazia; Perfettamente conservato senza nessuna ammaccatura; Delicatezza garbo; Il senso sulla punta delle dita; L auto speciale che gareggia scontrandosi con altre; Si citano prima delle altre; Svagandosi con balocchi o altre attività ludiche; Lo studio del significato delle parole; Figura retorica con la quale si inverte l ordine normale delle parole; Una somma di parole in enigmistica;