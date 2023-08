Ossidazioni che possono essere anche figurate - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ossidazioni che possono essere anche figurate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : RUGGINI

Significato/Curiosita : Ossidazioni che possono essere anche figurate

Ponti, tralicci, serbatoi. i cannelli possono anche essere montati su apposite macchine da ossitaglio, come quelle che vengono utilizzate massicciamente nei... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi ruggine (disambigua). la ruggine (o, anticamente, ferruggine) è un composto spontaneo costituito... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 22 agosto 2023

